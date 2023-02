Noch ist kein Referentenentwurf öffentlich geworden, gleichwohl äußerten sich Migrationspolitiker der Ampel in der Zeitung »Welt« zu dem Vorhaben. »Mit dem so genannten Migrationspaket II werden wir die Integration von Zugewanderten, die Familienzusammenführung und die Rückführungen in den Fokus nehmen«, so SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. »Ebenfalls wichtig werden die Erleichterungen beim Arbeitsmarktzugang sein, die wir schaffen werden – denn auch in absehbarer Zeit werden uns in Deutschland Fachkräfte fehlen.«