Gemeinsamer Appell an den US-Kongress Kretschmann, Dreyer, Söder und Bouffier werben für Verbleib von US-Soldaten

Eine Allianz von drei deutschen Länderchefs und einer Ministerpräsidentin hat sich per Brief an einige Mitglieder des US-Kongresses gewandt. Ihr Ziel: den Abzug von rund 9500 US-Soldaten verhindern.