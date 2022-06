In der Unionsfraktion kam es zu Beginn der Woche zur entscheidenden Sitzung in der Mindestlohn-Frage: In einer Runde mit dem Fraktionsvorsitzenden Merz und Landesgruppenchef Dobrindt kam man schließlich überein, sich am Freitag im Plenum zu enthalten. In dieser Runde habe Einigkeit geherrscht. »Eine politische Anhebung des Mindestlohns ohne Reform der zuständigen Kommission greift zu kurz«, erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion, Axel Knoerig, zu dem Beschluss. Die Kommission müsse den Mindestlohn vor allem öfter anpassen als alle zwei Jahre. »Sonst haben wir in Zukunft wieder dieselben Probleme.«

Als Dobrindt diese Positionierung jedoch anschließend in der Sitzung der CSU-Abgeordneten verkündete, war die Überraschung groß, so wird berichtet. Und nach wie vor sind bis in die Führung hinein bei den Christsozialen nicht alle glücklich mit der Entscheidung. Volker Ullrich, Chef des CSU-Arbeitnehmerflügels, sagt: »Ich hätte mir eine Zustimmung im Plenum gut vorstellen können.« Eine Sichtweise, die dem Vernehmen nach auch von einem Teil der CDU-Abgeordneten geteilt wird.

Komplexität statt einfachem Versprechen

Wie eine Oppositionsfraktion sich zu einem Thema verhält, bei dem ihre Stimmen – wie in diesem Fall – nicht benötigt werden, ist natürlich eigentlich ziemlich egal. Aber beim Mindestlohn geht es eben um eine wichtige inhaltliche Positionierung – und zudem um die Glaubwürdigkeit von CDU und CSU. Auch deshalb ist das Gegrummel in Teilen der Fraktion so deutlich vernehmbar.