Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte, dass die Minijobgrenze ausgeweitet werden soll. Millionen Beschäftigte seien weiter nicht sozialversichert. Die Unionsfraktion hatte angekündigte, sich bei der Abstimmung zu enthalten. »Ich finde es richtig, dass der Mindestlohn auf 12 Euro steigt«, sagte der stellvertretende Fraktionschef Alexander Dobrindt der »Augsburger Allgemeinen« laut Vorabmeldung. »Die Verknüpfung mit neuen, unnötigen bürokratischen Anforderungen an die Wirtschaft, etwa ausufernden Dokumentationspflichten, ist aber falsch.«

Die angekündigte Enthaltung der Unionsfraktion kritisierte der DGB in der »Neuen Osnabrücker Zeitung« als Schlingerkurs: »Mit wehenden Fahnen pro 12 Euro ist die Union in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen in die Wahlkämpfe gezogen, doch bei der entscheidenden Abstimmung im Bundestag will man sich nun enthalten«, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der Zeitung. »Ich hoffe, die Wählerinnen und Wähler merken sich das.«