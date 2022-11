Strom- und Gaspreise, Nahverkehr, Wohngeld Was die Länder vom Kanzler wollen – und wie ein Kompromiss aussehen könnte

Zuletzt hat er die Ministerpräsidenten vertröstet, umso größer sind die Erwartungen an Olaf Scholz vor der Runde am Mittwoch. Gelingt der Durchbruch in der Energiekrise?