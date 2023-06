Treffen in Berlin Bund und Länder wollen Wasserstoffnetz aufbauen

In der Runde wurde über viele Themen gesprochen, etwa den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Nationale Sicherheitsstrategie und die Energiewende. Der Kanzler prophezeite eine Entlastung bei den Strompreisen, sobald neue Leitungen fertig seien, um etwa Strom aus Windkraftanlagen im Norden und Osten in den Süden und Westen zu leiten.

Auch deshalb, so Scholz, sei das Thema Planungsbeschleunigung so wichtig. Darüber habe man ebenfalls gesprochen. Am Tempo, mit dem der Bund das Thema angeht, hatten die Länder allerdings im Vorfeld Kritik geübt. Scholz sprach davon, dass eine gemeinsame Arbeitsgruppe nun zügig Vorschläge unterbreiten solle. Nach Angaben von Niedersachsens Ministerpräsident Weil wollen Bund und Länder nach der Sommerpause einen Termin suchen, um den »Pakt zu schließen«. Es gehe darum, »schneller, einfacher und billiger« zu werden bei Infrastrukturvorhaben, aber auch in vielen anderen Bereichen.