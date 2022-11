Weil nannte mehrere Punkte, zu denen es noch Gesprächsbedarf gibt. »Irgendwann müssen Diskussionen eben auch mal entschieden werden«, so Weil. Das solle, so Weil, was die »finanziellen Baustellen zwischen Bund und Ländern angeht, heute sein«. Er nannte als Beispiele:

die Finanzierung des ÖPNV,

des 49-Euro-Tickets,

die Verteilung der Kosten für Flüchtlinge

und die Wohngeldreform.

»Das sind große Beträge, über die wir zu reden haben werden«, sagte Weil. Weil ging auch auf die Frage eines Energiepreisdeckels ein. Er mahnte einen »einheitlichen Pfad der Entlastung« an. Man könne niemandem empfehlen, Bürgerinnen und Bürger in einem Monat zu entlasten, dann zu belasten und dann wieder zu entlasten. »Das verständlich zu machen, halten wir schlichtweg nicht für möglich.« Da gelte nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen.