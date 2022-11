Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat den Umfang der geplanten Entlastungsmaßnahmen in der Energiekrise betont. »Es werden enorme Summen bewegt, noch deutlich mehr als in der Coronakrise«, erklärte die Regierungschefin am Mittwochabend nach den Bund-Länder-Beratungen in Berlin. »Alle Verantwortlichen wollen die Bürgerinnen und Bürger schnell und effektiv entlasten, weil wir wissen, wie sehr die hohen Preise drücken.« Zudem gehe es darum, Unternehmen zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD), sagte, man habe Themen, über die es monatelang Streit gegeben habe zwischen Bund und Ländern, abräumen können.