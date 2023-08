Im Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und FDP im Herbst 2021 vereinbart hatten, heißt es: »Es ist eine zivilisatorische und rechtliche Verpflichtung, Menschen nicht ertrinken zu lassen.« Die zivile Seenotrettung dürfe daher nicht behindert werden. Außerdem hielt die Ampelkoalition fest: »Wir streben eine staatlich koordinierte und europäisch getragene Seenotrettung im Mittelmeer an«.

Um die Dringlichkeit seiner Forderung zu unterstreichen, verwies Pahlke auf Berichte über Bootsunglücke in den vergangenen Tagen, bei denen Dutzende Menschen ums Leben gekommen waren. Das Europaparlament hatte im Juli effektivere Einsätze gefordert, um mehr Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Die EU-Länder und die europäische Grenzschutzagentur Frontex sollten genügend Schiffe, Ausrüstung und Personal zur Verfügung stellen für einen »proaktiveren und koordinierteren Ansatz« zur Rettung von Menschenleben, hieß es in einer in Straßburg verabschiedeten Resolution.