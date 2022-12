Kleines Schiff darf in italienischen Hafen einlaufen

Die deutsche »Louise Michel« wurde ebenfalls bei dem Rettungseinsatz eingesetzt – und durfte inzwischen in Italien in den Hafen einfahren. Es ist das erste Mal, dass wieder ein ziviles Seenotretterschiff mit Flüchtlingen an Bord einen italienischen Hafen angefahren hat, einen Monat nach dem Eklat vor Sizilien. Das Schiff hatte 33 Menschen an Bord, die zuvor im zentralen Mittelmeer gerettet worden waren. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb, konnten die Migrantinnen und Flüchtlingen, die aus Ägypten kamen, noch in der Nacht von Bord gehen.