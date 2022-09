Die Antragsteller melden sich demnach per Telefon und E-Mail – vermehrt begeben sie sich aber auch persönlich zu den deutschen Auslandsvertretungen. Termine für Anhörungen könnten nicht mehr vergeben werden, hieß es.

Registrierte die deutsche Botschaft in der georgischen Hauptstadt Tiflis in den vergangenen Monaten zehn bis 20 Anträge russischer Staatsangehöriger pro Monat, habe es ab dem Tag der Mobilmachung bis Mitte dieser Woche bereits mehr als 300 Anfragen von Russinnen und Russen gegeben, die nach Deutschland reisen wollten. Das Auswärtige Amt prüft derzeit eine Aufstockung seiner Belegschaften in den fünf Städten.