Schon klar, in Zeiten wie diesen stellen sich andere Fragen. Bei der Regierungsbefragung diese Woche im Bun­destag musste Scholz unter anderem erklären, was es mit dem »Deutschlandtempo« auf sich hat, mit dem der Kanzler gegen Stillstand und Bürokratie vorgehen will. Da kann er schlecht zum Staatsbankett gehen und sich seine wert­volle Zeit vom König stehlen lassen. »Strictly Come Dancing«? Zuerst kommt die Energiewende! So scheint es Scholz zu sehen. Und so erwarten es vermutlich auch viele Wählerinnen und Wähler.

Wer aber das Blitzlichtgewitter vorm Brandenburger Tor, die Jets am Himmel, das ganze Spektakel rund um den royalen Besuch in Deutschland verfolgt hat, der fragt sich am Ende doch: Könnten die nüchternen Auftritte deutscher Politiker nicht ein bisschen mehr Pathos vertragen? So wie es die Franzosen oder die Amerikaner oder eben die Royals hinkriegen. Bodenständigkeit, schön und gut. Aber ist der Große Zapfenstreich wirklich das Maximum an Show, das sich die Politik hierzulande genehmigt? Bei Christine Lambrechts Entlassung als Verteidigungsministerin diese Woche wurden im Schein der Fackeln hessische Märsche und Schlager gespielt.