Trotz diplomatischer Immunität Deutscher Uno-Experte sitzt in Tunesien in Haft

Rund 100 namhafte Wissenschaftler fordern in einer Petition die Freilassung ihres Kollegen: Moncef Kartas ist seit fünf Wochen in Tunesien inhaftiert. Er war am 26. März im Auftrag der Vereinten Nationen nach Tunis geflogen und noch am Flughafen festgenommen worden. Die tunesische Staatsanwaltschaft teilte mit, man ermittle gegen ihn wegen Weitergabe geheimer Informationen und Spionage. Es ist ein besonders schwerwiegender Vorwurf. Sogar die Todesstrafe könnte ihm drohen.

Der Fall ist außergewöhnlich: Kartas, ein deutsch-tunesischer Doppelstaatsbürger, die Mutter Deutsche, der Vater gebürtiger Tunesier, forschte im Auftrag des Uno-Sicherheitsrates. Er hat am renommierten Genfer Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung promoviert und gehört seit 2016 dem sechsköpfigen, unabhängigen Expertenpanel der Uno zu Libyen an.

Im Rahmen seiner Mission genießt Kartas diplomatische Immunität. Das heißt: Tunesien darf ihn eigentlich gar nicht belangen, ohne dass der Uno-Generalsekretär António Guterres seine Immunität aufhebt. Tunesien brüstet sich gern als einzig verbliebenes Erfolgsmodell des Arabischen Frühlings. Doch nun steht die Regierung unter Verdacht, in autoritäre Zeiten zurückzufallen und einen missliebigen Wissenschaftler wegzusperren und mundtot zu machen.

Besonders brisant wird der Fall dadurch, dass Kartas als Experte für Waffenschmuggel in Libyen gilt. Im Auftrag der Uno sollte er untersuchen, welche Länder das seit 2011 bestehende Waffenembargo gegen Libyen verletzen. Es ist eine gefährliche Mission, denn sie streift die Interessen einiger Mächtiger der Region: Derzeit versucht der Warlord Khalifa Haftar die Kontrolle über Libyen an sich zu reißen. Unterstützt wird er dabei von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Diese setzen ihre Luftwaffe zu Haftars Gunsten ein.

Berichte über angebliche Vergehen des Warlords

Die Vereinigten Arabischen Emirate sollen auch mit tunesischer Hilfe Waffen an Haftar liefern - und damit gegen das Embargo verstoßen. Zudem wird Haftar von Frankreich und seit neustem von US-Präsident Donald Trump geschützt.

Schon in seinem letzten Bericht erhob das Uno-Expertenpanel gegen den Warlord und sein Umfeld schwere Vorwürfe: Sein Sohn habe umgerechnet mehrere Millionen aus der Zentralbank in Ostlibyen geraubt; seine Miliz soll am brutalen Menschenhandel nach Europa beteiligt sein. Und auch Hinweise auf Verletzungen des Waffenembargos dokumentierten die Uno-Experten in der Vergangenheit: Sie prangerten insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate an, kritisierten Tunesien und führten eine mysteriöse Lieferung per Flugzeug über Moldawien auf.

Mehr zum Thema Bürgerkrieg in Libyen Warlord Haftar lässt Tripolis bombardieren

Kartas Verhaftung nun, da die Experten an ihrem nächsten Bericht arbeiten, wirft die Frage auf, was er womöglich dieses Mal entdeckt haben könnte. Tunesischen Medien zufolge sollte Kartas in Tunis an einem Treffen des sogenannten Libyen-Quartetts teilnehmen, das aus Vertretern der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga besteht.

Bisher hat die tunesische Staatsanwaltschaft keinerlei Beweise gegen Kartas vorgelegt. Seine internationalen Wissenschaftskollegen fordern nun, die Bundesregierung, die tunesische Regierung und den Uno-Generalsekretär António Guterres dazu auf, alles zu tun, damit er bald wieder freikommt.