Die Montagsdemonstrationen gegen die Energiepolitik der Bundesregierung finden seit einigen Wochen vor allem in ostdeutschen Städten statt. Am Tag der Deutschen Einheit etwa gingen in Thüringen 36.000 Menschen auf die Straße, allein 10.000 demonstrierten in Gera. Auch Thüringens AfD-Fraktionsvorsitzender Björn Höcke hatte an der Demo teilgenommen.

»Gera ist heute der Anfang von etwas Neuem, wir sind die Ersten von morgen«, hatte der Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzende in seiner Rede gesagt – der hintere Satzteil eine Anlehnung an einen Spruch der NS-Zeit. »Da hat sich alles versammelt, was irgendwie zum rechten Spektrum gehört, das reichte bis ins tiefste rechtsextreme Milieu«, sagte Ramelow über die Montagsdemos im Osten.