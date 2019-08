"Montblanc"-Affäre Luxusfüller-Lieferant des Bundestags insolvent

Der langjährige Büromittellieferant des Bundestags, die Berliner bürofa GmbH, steht offenbar vor der Pleite. Am 22. Juli ordnete ein Gericht die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen des Unternehmens an, das die Parlamentarier seit dem Jahr 2000 mit Druckerpatronen, Stiften und Klammern versorgt hatte.

Am Dienstag informierte die Parlamentsverwaltung die Abgeordneten per Rundmail, dass ab sofort keine Zahlungen mehr an die Firma geleistet werden dürften, sondern nur noch an den vorläufigen Insolvenzverwalter.

Vorausgegangen war ein jahrelanger Streit zwischen der bürofa und der Bundestagsverwaltung, die den Lieferantenvertrag 2016 wegen angeblich überhöhter Abrechnungen fristlos gekündigt hatte. Im Abschluss der Firma für 2017 ist von einem Rechtsstreit gegen die Firma mit einem Streitwert von 360.000 Euro die Rede.

In die Schlagzeilen gekommen war die bürofa, deren Geschäftsführer einst im Bezirksvorstand der AfD Pankow saß, durch die "Montblanc-Affäre": Auf Steuerzahlerkosten hatten zahlreiche Abgeordnete teure Füllfederhalter bei dem Unternehmen geordert.