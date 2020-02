Mord im Kleinen Tiergarten Generalbundesanwalt will eigenen Haftbefehl gegen Verdächtigen

Die Bundesanwaltschaft sieht Anhaltspunkte dafür, dass Russland den Mord an einem Georgier in Berlin in Auftrag gegeben hat. Nun will sie offenbar eine Anklage am Kammergericht erheben.