Mord im Kleinen Tiergarten Russischer Botschafter irritiert mit Kooperationsangebot an Ermittler

Im diplomatischen Streit um die Aufklärung des Mordes im Berliner Kleinen Tiergarten gibt sich der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, versöhnlich: Mögliche Mängel bei der Zusammenarbeit mit deutschen Ermittlern sollen ausgeräumt werden.

"Ich denke, dass die Zusammenarbeit auf allen Schienen prinzipiell gegeben war. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Umfang", sagte Netschajew der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wenn es irgendwelche Defizite gibt, dann muss man sie finden und beseitigen."

Der Botschafter verwies demnach auf die "partnerschaftlichen Kanäle" zwischen Deutschland und Russland, die "früher auch zwischen den rechtspflegenden Organen funktioniert haben". Diese gelte es zu nutzen und auszuschöpfen, um die Ermittlungen zu erleichtern.

Der Georgier Zelimkhan Khangoshvili war Ende August im Berliner Tiergarten mit Schüssen in Kopf und Körper getötet worden. Kurz darauf war ein Verdächtiger festgenommen worden, als er versuchte, die mutmaßliche Tatwaffe in einen Fluss zu werfen. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Russischer Staat als Verdächtiger - Behörden mauerten lange

Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen und mitgeteilt, dass es Anhaltspunkte für einen Mord im Auftrag staatlicher russischer Stellen oder der Tschetschenischen Republik gebe. Russland wies umgehend jede Verwicklung in den Mordfall zurück. Der Getötete war im Tschetschenienkrieg aufseiten antirussischer Separatisten aktiv.

Die Zusage des Botschafters, in dem hochpolitischen Fall kooperieren zu wollen, sorgte bei Beamten der Bundesregierung für ungläubiges Kopfschütteln. Seit dem Mord im Kleinen Tiergarten versuchen sie auf allen Kanälen, Informationen aus Russland zu bekommen. Immer wieder sprachen sie deswegen auch mit Netschajew selber. Zuletzt mahnte Außenstaatssekretär Andreas Michaelis den Botschafter Ende November, die Blockade endlich aufzugeben und zumindest bei der Klärung der Identität des festgenommenen Tatverdächtigen mitzuhelfen.

Auch vorher waren die Deutschen in Moskau immer wieder vor die Wand gelaufen. Eine offizielle Nachfrage der Berliner Mordermittler um Amtshilfe blieb unbeantwortet. Kurz danach versuchte das Bundesamt für Verfassungsschutz, bei den russischen Diensten Informationen zu erlangen, wurde aber abgewiesen.

Unverhohlene Drohung gegen BND-Mitarbeiter

Als schließlich der Bundesnachrichtendienst (BND) über seinen Residenten in Moskau anfragte, ob man die Identität des Festgenommenen in Russland selbst klären könne, wurde der Ton ruppig. Jegliche Aktivität auf russischem Boden, so die unverhohlene Drohung damals, würde Moskau als feindliche Operation werten und die BND-Leute festsetzen.

Auch Präsident Wladimir Putin wirkte nach seinem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel beim jüngsten Ukrainegipfel nicht kooperationsbereit. Stattdessen nutzte Putin eine Pressekonferenz in Paris, um das Opfer des brutalen Mordes als Terroristen und Feind Russlands darzustellen. Dabei erhob er auch neue Vorwürfe gegen Deutschland. So habe Russland angeblich seit Jahren die Auslieferung des späteren Mordopfers gefordert, da man diesen wegen der Beteiligung an Terroranschlägen in Moskau vor Gericht habe stellen wollen. Deutsche Ermittler zeigten sich von dem Vorhalt verblüfft, bisher jedenfalls war von solchen Versuchen Moskaus nichts bekannt.