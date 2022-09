Nils D. war bereits 2016 in Düsseldorf als IS-Terrorist zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden und hat diese Strafe bereits verbüßt (lesen Sie hier mehr). Er gehörte der berüchtigten »Lohberger Brigade« von Salafisten aus dem Zechenviertel Dinslaken-Lohberg an, die sich in Syrien dem IS angeschlossen hatten.