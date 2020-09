Nach Großbrand auf Lesbos Müller will Aufnahme von 2000 Migranten aus Moria

Was wird nach dem Feuer in Moria aus den Bewohnern des Flüchtlingslagers? Entwicklungsminister Gerd Müller will Hunderte in Deutschland unterbringen, Armin Laschet eine europäische Lösung. Die Forderungen im Überblick.