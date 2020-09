Reaktion auf Feuer in griechischem Lager Unionsabgeordnete fordern Aufnahme von 5000 Flüchtlingen

Wie soll Deutschland auf den Großbrand im Lager Moria reagieren? In einem Brief an Innenminister Seehofer fordern 16 Abgeordnete der Union, 5000 Flüchtlinge aufzunehmen - notfalls ohne Einigung mit anderen EU-Ländern.