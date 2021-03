Eingriff in die Religionsfreiheit Icon: Spiegel Plus Brauchen wir eine Kartei für Moscheen?

Sie sind in alten Büros oder Tiefgaragen untergebracht: Tausende islamische Gotteshäuser gibt es in Deutschland. Doch keiner weiß, wer dort was predigt. Ein Verzeichnis soll nun Klarheit bringen.