Am Donnerstag tagen die Ministerpräsidenten in Berlin. Brisantestes Thema ist angesichts der deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen die Verteilung der Kosten. Aus den unionsgeführten Ländern gibt es massive Kritik an der Bundesregierung. Aber auch SPD-Regierungschefs fordert mehr Geld aus Berlin. »Länder und Kommunen sind weiterhin bereit, ihren Beitrag zur Integration der Geflüchteten zu leisten, also Unterkünfte und Wohnungen zur Verfügung zu stellen, Kita- und Schulplätze«, sagte der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) dem SPIEGEL. »Sie kommen dabei aber zunehmend an die Grenze ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.«