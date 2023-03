Der »III. Weg« ist eine 2013 gegründete rechtsextremistische Splitterpartei, die sich laut Verfassungsschutz stark an nationalsozialistischen sowie völkisch-nationalistischen ideologischen Versatzstücken orientiert. An ihrer Gründung waren zahlreiche Mitglieder der Neonaziszene beteiligt, sie ist vor allem in Ost- und Süddeutschland aktiv. Laut Verfassungsschutz nutzen Mitglieder den grundgesetzlich geschützten Status einer Partei vor allem, um neonazistische Aktivitäten darunter fortzuführen.