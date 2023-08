Urteil in München IS-Rückkehrerin erhält nach Tod eines jesidischen Mädchens 14 Jahren Haft

Eine Frau aus Niedersachsen schließt sich im Irak dem IS an. Dann stirbt in ihrem Haus ein versklavtes Mädchen. Acht Jahre später hat ein Gericht in München die mittlerweile 32-Jährige verurteilt.