Am Freitag beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz, das wichtigste sicherheitspolitische Politiker- und Expertentreffen weltweit. Der neue Chef der Veranstaltung, mischt sich nun in die Debatte über Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine ein – und richtet deutliche Worte an die Bundesregierung: »Die USA wurden zu etwas gezwungen, was sie eigentlich nicht tun wollten: ihren Kampfpanzer M1 Abrams an die Ukraine zu liefern«, sagte er dem Nachrichtenportal »t-online«. Es habe deswegen »auf amerikanischer Seite Verärgerung« gegeben.