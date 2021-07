SPIEGEL Daily Podcast Mütter am Anschlag: Pandemie vorbei und alles wieder gut?

Studien zeigen: Mütter waren in der Pandemie besonders belastet und wurden in alte Rollenbilder zurückgedrängt. Wir besuchen eine Mutter-Kind-Kurklinik und fragen die Soziologin Jutta Allmendinger, wie sich die Rollenverteilung in Zukunft ändern muss.