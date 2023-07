SPIEGEL: Sie ziehen in dem Interview eine Analogie zwischen dem israelisch-palästinensischen Konflikts und dem Krieg in der Ukraine. Sie sagen, viele Palästinenser seien folgender Meinung: »Die Ukrainer erleben jetzt gerade was, was wir sehr gut kennen. Übergriffe, Bombardierungen, Besatzung, völkerrechtswidriges Vorgehen.« Sicher ist es so, dass viele Palästinenser so denken. Aber warum distanzieren Sie sich nicht davon?

Asseburg: Die Palästinenser nehmen das so wahr. Sie haben Empathie, sie finden sich selbst wieder in dem, was in der Ukraine passiert. Und sie kritisieren die doppelten Standards, die der Westen in ihren Augen in Bezug auf Widerstand der Ukrainer versus Widerstand der Palästinenser anlegt.

SPIEGEL: Sehen Sie diese doppelten Standards auch?

Asseburg: Ja, bei den USA und den Europäern. Aber ich sage in dem Interview auch, dass es nachvollziehbar ist, warum diese doppelten Standards angelegt werden. Zu keinem Zeitpunkt habe ich die beiden Konflikte gleichgesetzt. Und schon gar nicht setze ich die Intentionen und Methoden von Wladimir Putins Russland mit denen Israels gleich. Dennoch: Es gibt in beiden Fällen einen völkerrechtlichen Tatbestand, der zu tun hat mit Besatzung, Annexion und Gewalt.

SPIEGEL: Hätte es nicht zur Redlichkeit gehört zu sagen, dass die Entstehung der Besatzung im Westjordanland die Folge eines israelischen Präventivschlags von 1967 ist, während Russland sein Nachbarland überfallen hat?

Asseburg: Ja, das hätte ich sagen können.