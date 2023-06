Muslime in Deutschland sind in ihrem Alltag häufig mit Vorurteilen, Ressentiments und Diskriminierung konfrontiert. Zu diesem Ergebnis kommt der aus zwölf Mitgliedern bestehende Unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit (UEM) in seinem Abschlussbericht. Die Fachleute schlagen vor, die Bundesregierung sollte eine Beauftragte oder einen Beauftragten ernennen, um das Phänomen zu bekämpfen.