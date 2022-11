Mutmaßliche Spionage für Russland Ex-Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin bekennt sich schuldig

Der Brite lebte in Potsdam und war bei der Botschaft seines Landes als Wachmann tätig. Vergangene Woche erschien er vor dem Old Bailey – Großbritanniens Zentraler Strafgerichtshof – in London und bekannte sich schuldig, zwischen Oktober und Dezember 2020 Informationen über britische Staatsbedienstete an Generalmajor Sergej Tschuchurow, den russischen Militärattaché in Berlin, weitergegeben zu haben. Über das Schuldeingeständnis durfte allerdings aus rechtlichen Gründen erst jetzt öffentlich berichtet werden.