Sie sollen das Ziel gehabt haben, das syrische Regime gewaltsam zu stürzen: Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat in Kiel und München zwei mutmaßliche Mitglieder der syrischen Terror-Organisation »Liwa Jund al-Rahman« festnehmen lassen. Den Männern wird Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen.