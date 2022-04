Laut dem vertraulichen Papier wird der Abzug der französischen Kräfte der Mission »Barkhane« die Bewegungsfreiheit der diversen Terror-Gruppen in Nord- Mali deutlich erhöhen. So seien die Franzosen »die einzigen offensiv gegen die Dschihadisten operierenden Kräfte im Raum, die einen hohen Verfolgungsdruck aufrechterhalten« und die Terror-Gruppen durch ihre »Eskalationsdominanz« bisher wirksam eindämmen konnten. Dies werde der malischen Armee auch mit der Unterstützung der Russen nicht gelingen.

Die Bundeswehr-Analysten warnen indes ausdrücklich davor, dass sich die Truppe nach dem Abzug weiter auf den Schutz der Franzosen verlässt. Selbst wenn Paris zum Beispiel für mögliche Angriffe auf das Lager in Gao Hilfe zusagt, fehle es »trotzdem an den verstärkend wirkenden Bodenkräften«, die die Terror-Gruppen Tag für Tag in Schach halten und zurückdrängen. Folglich, so die düstere Prognose, werde der »nachlassende Verfolgungsdruck« sehr schnell »zu einer erhöhten Bedrohung« der Bundeswehr führen.

Erst vergangene Woche hatte Verteidigungsministerin Lambrecht Mali und der Bundeswehr einen Besuch abgestattet, an diesem Dienstag war Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Goa bei der Truppe. Auf die Frage nach der Zukunft des deutschen Einsatzes im Rahmen der Blauhelmmission Minusma sagte sie in Goa, sie sei hergekommen, um sich ein Lagebild zu machen, wie »man in Zukunft diese Mission führen kann, wenn die Franzosen herausgehen«.