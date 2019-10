Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach dem Angriff auf die jüdische Gemeinde in Halle an der Saale die Neue Synagoge in Berlin besucht. Auf einem Twitterfoto ist zu sehen, wie Merkel mit einer Gruppe Menschen vor dem Eingang der Synagoge steht.

Auf einem weiteren Foto auf Twitter ist zu sehen, wie Merkel mit anderen Menschen eine Menschenkette auf dem Vorplatz der Synagoge bildet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gerade die Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin besucht und sich solidarisch mit den Juden in Deutschland erklärt. pic.twitter.com/54oITlIVOR — Marc Felix Serrao (@MarcFelixSerrao) October 9, 2019

Zuvor war in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag "WirStehenZusammen" dazu aufgerufen worden, am Abend vor Synagogen Solidarität zu zeigen. Ab 20 Uhr versammelten sich daraufhin Menschen vor jüdischen Gotteshäusern.

In Halle hatte am Mittag ein Mann mutmaßlich eine Passantin nahe dem jüdischen Friedhof sowie einen Gast in einem Döner-Imbiss erschossen. Der mutmaßliche Täter hatte zudem versucht, am jüdischen Feiertag Jom Kippur in eine Synagoge einzudringen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte, dass es nach Einschätzung des Generalbundesanwalts ausreichend Anhaltspunkte für einen möglichen rechtsextremistischen Hintergrund gebe. "Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse müssen wir davon ausgehen, dass es sich zumindest um einen antisemitischen Angriff handelt", sagte Seehofer.

