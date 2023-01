Söder kritisierte, in Berlin würde »Chaoten« geradezu ermuntert, wenn sich Staat und Polizei zurückzögen beziehungsweise zurückziehen müssten. Der Polizei in der Hauptstadt fehle es an politischer Rückendeckung durch den Senat, an Bezahlung und Ausrüstung.

Kritik an der Ampel

»Der Senat in Berlin schafft es ja nicht einmal, Wahlen zu organisieren: Wie soll er dann ernsthaft die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger organisieren?«, fragte Söder. Am 12. Februar wird in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt, nachdem das Landesverfassungsgericht die Wahl 2021 wegen vieler Pannen und »schwerer systemischer Mängel« für ungültig erklärt hatte.