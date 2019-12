Reaktionen auf den SPD-Parteitag Nach dem Streit ist vor dem Streit

Die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans rechnen damit, dass es rasch nach dem Parteitag erste Gespräche mit dem Koalitionspartner Union geben wird. "Wir haben Gesprächsbereitschaft signalisiert bekommen, wir haben Glückwünsche erhalten aus den verschiedensten Richtungen", sagte Esken am Samstag in Berlin bei einem gemeinsamen Auftritt mit Walter-Borjans. "Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir sehr bald auch in Gespräche kommen werden." Ganz sicher werde dies vor Weihnachten geschehen.

Der Dialog dürfte nicht einfach werden. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ließ bereits durchblicken, bei welchen Themen es beträchtlich haken dürfte. Esken und Walter-Borjans hatten angekündigt, das Klimapaket neu schnüren zu wollen. Dem erteilte Kramp-Karrenbauer eine Absage.

"Es gibt eine Einigung mit der SPD in der Regierung und im Bundestag. Über die haben wir lange verhandelt", sagte die CDU-Chefin der "Bild am Sonntag". "Wir können nicht wieder bei Null anfangen. Die Zeit drängt."

In dem auf dem Parteitag beschlossenen Leitantrag fordert die SPD einen höheren CO2-Preis und einen besseren sozialen Ausgleich im Klimapaket. Der CO2-Preis ist von Bundestag und Bundesrat bereits beschlossen und nicht Teil des Vermittlungsverfahrens.

Streitpunkt Grundrente und Investitionspaket

Im Hinblick auf ein von der SPD gefordertes Investitionspaket sagte Kramp-Karrenbauer: "Es mangelt doch nicht an Geld. Solange die Mittel etwa für den Digitalpakt Schule nicht abgerufen werden, macht es doch keinen Sinn, weitere Milliarden über Schulden aufzunehmen, die wir dann irgendwo parken müssen."

Der Grundrentenkompromiss werde nicht kommen, wenn die SPD aus der Großen Koalition von Union und SPD aussteigt. "Der letztlich mühsam erarbeitete Kompromiss zur Grundrente ist ein gemeinsames Projekt dieser Regierung und ihrer Parlamentsmehrheit", sagte Kramp-Karrenbauer. "In den Bundestag kommt das Grundrentengesetz erst, wenn klar ist, dass es die Regierung, die diesen Kompromiss erarbeitet hat, auch in Zukunft geben wird." Dies sei keine Erpressung. "Das ist völlig normal und ist auch so im Koalitionsausschuss besprochen worden."

Mehr zum Thema Parteitagsbeschluss SPD will Hartz IV abmildern

Von Erpressung sprach unter anderem der neue SPD-Vize Kevin Kühnert: "Wir sind in einem Vertragsverhältnis mit der Union. Und ich finde, es gehört sich auch, nicht mit Erpressung in Gespräche reinzugehen", sagte Kühnert am Rande des Parteitags. Die SPD habe das neue Sozialstaatskonzept nicht in der Erwartung beschlossen, "dass das in zwei Monaten Regierungspolitik ist". Das meiste davon werde Teil des nächsten Wahlkampfes sein.

Die SPD werfe Kramp-Karrenbauer derzeit vor, "dass sie die Grundrente gerade in Geiselhaft nimmt für die Fortführung der Großen Koalition", sagte Kühnert. "Wir wollen nicht mit gleichen Mitteln antworten und auch Themen in Geiselhaft nehmen, um von ihr Zugeständnisse zu erpressen. So geht man nicht miteinander um."

Esken und Walter-Borjans wollen sich mit den Parteitagsbeschlüssen zur Sozialpolitikstärker gegenüber der Union profilieren. Von dem Parteitag gehe das Signal aus, dass die SPD "weniger aus der Koalition heraus argumentieren will, als vielmehr als eigenständische politische Kraft", sagte Esken.

"Mit einem Jein ist kein Land zu regieren"

Walter-Borjans fügte an, mit den Entscheidungen zum Sozialstaat und den Forderungen für massive Investitionen gerade auf kommunaler Ebene solle deutlich gemacht werden, wo die SPD stehe. "Ich bin sicher, der Koalitionspartner wird sich solchen überzeugenden Argumenten auch nicht verschließen können." Man wolle nun im Gespräch mit der Union klären, was schnell und sofort zu machen sei.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock warf der SPD vor, dem Land durch ihre unklare Haltung zum Verbleib in der Großen Koalition eine weitere Hängepartie zuzumuten. Beim SPD-Bundesparteitag hätte es "ein klares Signal gebraucht", sagte Baerbock am Samstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Die Frage sei: "Will die SPD weiterregieren - ja oder nein? Und wenn ja, muss sie das mit ganzer Kraft tun." Vor einer Antwort habe sich die SPD aber gedrückt: "Das ist nicht passiert."

Sie befürchte nun, dass sich Union und SPD "in ihrer jeweiligen Profilierung noch mehr aneinander reiben und weiter im Krisenmodus agieren", sagte Baerbock. "Dabei bräuchte es eine Koalition, die gewillt ist, die so dringend anzugehenden Aufgaben zu lösen. Mit einem Jein ist kein Land zu regieren."