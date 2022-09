Die 9-Euro-Tickets ermöglichten im Juni, Juli und August jeweils für einen Monat bundesweit Fahrten in Bussen und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Sonderaktion, um Fahrgäste von gestiegenen Energiekosten zu entlasten, lief am Mittwoch aus. Der Bund finanzierte die Aktion mit 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei Verkehrsanbietern. Viele Bundesländer machten sich schon im August für eine Neuauflage des Tickets stark, Berlin arbeitet derzeit an einer Übergangslösung, die zumindest Berlin und Brandenburg abdecken soll. Wie viel das neue Ticket kosten soll, ist noch unklar – es kursieren seit Wochen Vorschläge: Von einem Jahrespreis 365 Euro war die Rede, andere schlugen Preise zwischen 29 bis zu 69 Euro im Monat vor.