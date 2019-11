Nachfolge von Sahra Wagenknecht Amira Mohamed Ali ist neue Co-Chefin der Linksfraktion

Amira Mohamed Ali ist neue Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Die Abgeordnete aus Niedersachsen setzte sich im zweiten Wahlgang mit 36 zu 29 Stimmen gegen Caren Lay durch. Sie führt künftig an der Seite von Dietmar Bartsch die Fraktion, der ohne Gegenkandidat mit 44 Stimmen wiedergewählt wurde.

Mohamed Ali hatte die Fraktionsmitglieder Anfang November über ihre Kandidatur informiert. In einer E-Mail schrieb sie, Fraktion und Partei befänden sich "in einer herausfordernden Situation". Es gebe in der Fraktion "immer wieder hohe Reibungsverluste, die mit dafür verantwortlich sind, dass die Wahrnehmbarkeit unserer Arbeit geschwächt wird".

Die sei ein Grund dafür, dass die Linke bei vielen Menschen nicht mehr als politische Kraft wahrgenommen würde, die zu den großen gesellschaftlichen Diskussionen etwas beizutragen habe, so Mohamed Ali. "Das ist verheerend."

Die unterlegene Caren Lay gehört zu den prominenteren Linken, war bereits Bundesgeschäftsführerin und Vizeparteichefin. Zuletzt war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Die bisherige Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hatte im Frühjahr erklärt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Als Grund gab sie Burn-out an.

