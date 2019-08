Erlass des Innenministeriums Nachkommen von NS-Verfolgten wird Einbürgerung erleichtert

Nachfahren von Verfolgten der Nazizeit sollen künftig einfacher einen deutschen Pass bekommen. Das Innenministerium will am Freitag zwei entsprechende Erlasse in Kraft setzen - diese gelten dann sofort.

Deutschland müsse seiner historischen Verantwortung gerecht werden, erklärte Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin. "Das gilt insbesondere für Personen, deren Eltern oder Großeltern ins Ausland flüchten mussten." Sein Ministerium kann die beiden Erlasse im Gegensatz zu einem Gesetz im Alleingang beschließen.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßte die neuen Regelungen. "Verfolgte und ihre Nachkommen, die bislang aufgrund der zumindest moralisch ungerechten Rechtslage von der Einbürgerung ausgeschlossen waren, erhalten nun unter vereinfachten Bedingungen die Möglichkeit, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen", sagte Zentralrats-Präsident Josef Schuster der Nachrichtenagentur dpa. "Damit wird endlich eine Gerechtigkeitslücke geschlossen."

Steigende Zahl von Anträgen durch Brexit

Insbesondere im Vorfeld des geplanten EU-Austritts Großbritanniens sind die Anträge auf Einbürgerung von Nachkommen NS-Verfolgter wieder deutlich angestiegen. Nach 43 Anträgen im Jahr 2015 waren es 2018 dem Ministerium zufolge schon 1506 Anträge, nach einer vergleichbar hohen Zahl im Vorjahr. Bei einem Referendum in Großbritannien im Sommer 2016 hatte die knappe Mehrheit der Teilnehmer für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union gestimmt.

Wer als Nachfahre von NS-Opfern die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben möchte und im Ausland wohnt, kann sich an eine deutsche Auslandsvertretung wenden. Menschen mit Wohnsitz in Deutschland können auf regulärem Weg einen deutschen Pass beantragen, für sie gilt die Neuregelung nicht. Der Antrag ist kostenlos, andere Staatsangehörigkeiten kann man behalten.

Betroffene müssen nachweisen, dass ihre Vorfahren während der Nazidiktatur zwischen 1933 und 1945 verfolgt wurden oder zu Gruppen gehörten, die verfolgt wurden.