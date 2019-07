hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Seenotrettung

Vergangene Woche wurde Carola Rackete, die Kapitänin eines Seenotretters, für viele zur Heldin, weil sie Italiens Innenminister Matteo Salvini die Stirn bot und trotz Verbot in den Hafen von Lampedusa fuhr.

TILL M EGEN/ SEA-WATCH HANDOUT/ EPA-EFE/ REX Carola Rackete

Salvinis Anlegeverbot für Retter halten viele für unterlassene Hilfeleistung - und spendeten allein in der vergangenen Woche mehr als eine Million Euro an die Organisation Sea-Watch.

Die erklärte nun, das Geld mit anderen Rettern zu teilen. Zuletzt hatte die "Alan Kurdi" der Organisation Sea-Eye 65 Migranten an Land gebracht, am Dienstagmorgen nahm sie wieder 44 gerettete Schiffbrüchige an Bord.

Hitzig diskutieren Deutschland und Europa nun, wie mehr Boatpeople zwischen Afrika und den europäischen Mittelmeeranrainern gerettet werden können. Denn immer noch werden die Menschen von jedem Schiff, wenn es endlich Italien, Malta oder Spanien anlaufen darf, erst nach diplomatischem Tauziehen auf mehrere Länder verteilt.

Auf einen neuen Anlauf für einen Verteilmechanismus ohne die unwilligen Staaten dringt nun die Bundesregierung, weil "Feilschen um Menschenleben eine Schande ist", wie Europastaatsminister Michael Roth sagt. Woran es hakt und warum es trotzdem noch dauern kann, erklärt unser FAQ zur Seenotrettung.

An der Aufnahmebereitschaft in Deutschland fehlt es zumindest bei den Kommunen nicht. Bremens designierter Bürgermeister Andreas Bovenschulte etwa sagt prominent im SPIEGEL-ONLINE-Interview, seine Stadt sei "ein sicherer Hafen". Das hatten auch schon andere Städte und Gemeinden so gesagt. In Deutschland entscheiden aber nicht sie über die Einreise, das letzte Wort hat das Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer (CSU).

Zitat des Tages: "Das Gesetz ist tot"

Das sagte Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam über ein Gesetz, das die Auslieferung aus dem Stadtstaat nach China ermöglichen sollte. Millionen Hongkonger hatten in den vergangenen Wochen dagegen protestiert. Erst war das Gesetz gestoppt worden, nun sei es ganz vom Tisch, so Lam.

Arielle in Schwarz: Rassisten ärgert derzeit, dass die Disney-Meerjungfrau von einer Schwarzen gespielt werden soll. Margarete Stokowski hält es da mit der Krabbe Sebastian.

DER SPIEGEL

Armes Deutschland: Harald Schmidt hat großes Mitleid mit Millionären, denn mit denen gehe es bergab. Das Video.

Neue Linke: Das sind die spannendsten Figuren, die künftig die Geschicke der Linkspartei bestimmen könnten. Nicola Abe und Kevin Hagen stellen sie vor.

Jörg Carstensen/ dpa Ruprecht Polenz, CDU-Mann mit dem gewissen Gewissen

Rechte Gerade: CDU-Urgestein Ruprecht Polenz ist auf seine alten Tage zum Social-Media-Fan geworden. In der Flüchtlingsdebatte twittert er täglich gegen den Hassmob von AfD, Pegida und Co. Ein Porträt.

Netflix Eleven und Max

Mangels einer tauglichen Streaming-Option der Johnson-Hunt-Debatte (Kein Danke an ITV) grusele ich mich woanders: "Stranger Things", dritte Staffel.

