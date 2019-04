+++ Der Morgen live +++ Seehofer will unkooperative Migranten schlechter stellen

Bundesinnenminister Horst Seehofer will eine eigene Kategorie für Migranten schaffen, die sich nicht genügend um die Beschaffung fehlender Papiere bemühen. Diese "Duldung mit ungeklärter Identität" würde Betroffene schlechter stellen als regulär Geduldete. Das geht aus einem Entwurf des Innenministeriums für ein Gesetz hervor, der der dpa vorliegt. Wer nicht alle "zumutbaren Handlungen" vornimmt, um einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz zu erlangen, dem soll künftig ein Bußgeld drohen, das Arbeiten in Deutschland wäre nicht erlaubt und eine Ausbildungsförderung würde entfallen . Der Entwurf soll heute an Verbände und die Länder verschickt werden, die nun ihre Stellungnahme abgeben können. Das Bundeskabinett soll wahrscheinlich am kommenden Mittwoch darüber entscheiden. Bernd von Jutrczenka/DPA 4/11/19 4:27 AM In Indien haben die auf knapp sechs Wochen angelegten Parlamentswahlen begonnen . Als erstes öffneten heute unter anderem Wahllokale im Nordosten des Landes. 900 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen. Premierminister Narendra Modi von der BJP-Partei hofft auf eine zweite Amtszeit. Herausgefordert wird er von einem Mitglied der Gandhi-Dynastie, dem Kongressvorsitzenden Rahul Gandhi . Umfragen deuten auf eine knappes Wahlergebnis hin. Die Wahl findet in sieben Phasen über einen Zeitraum von sechs Wochen statt. Im Vorfeld waren am Dienstag fünf Menschen bei einem Anschlag auf die Autokolonne eines Politikers ums Leben gekommen. Adnan Abidi/Reuters 4/11/19 4:07 AM Das sind die Nachrichten aus der Nacht: Brüssel: EU verschiebt Brexit auf spätestens 31. Oktober IWF fordert von Deutschland mehr Investitionen 4/11/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Herzlich Willkommen zum "Morgen". Ich hoffe, Sie haben eine gute Nacht hinter sich. Während Sie geschlafen, gefeiert oder vielleicht auch in der Nachtschicht gearbeitet haben, ist nach langen, langen Verhandlungen in Brüssel die Entscheidung gefallen: Der Briten bekommen bis zum 31. Oktober Zeit aus der EU auszutreten. Der Brexit wird uns also noch (mindestens) ein weiteres halbes Jahr nachrichtlich beschäftigen, liebe Leserinnen und Leser. Aber schauen wir nun, was sonst noch so passiert in der Welt. Wenn Sie mich erreichen möchten, schreiben Sie mir gerne hier: rachelle.pouplier@spiegel.de Also, bitte zurücklehnen, Käffchen trinken. Es geht los mit den Nachrichten am Morgen. Show more Tickaroo Liveblog Software