+++ Der Morgen live +++ 737 Max absolviert Testprogramm mit neuer Software

4/12/19 4:13 AM Nach zwei Absturzkatastrophen mit seiner neuen 737 Max ringt der Flugzeughersteller Boeing darum, das Vertrauen von Fluggesellschaften und Passagieren wiederzugewinnen. Zunächst aber geht es um die Wiederzulassung des Mittelstreckenjets. Es seien bereits 96 Flüge mit einer Flugzeit von insgesamt über 159 Stunden zum Testen eines Updates der Steuerungssoftware MCAS absolviert worden, sagte Boeing-Chef Dennis Muilenburg gestern bei einer Konferenz in Dallas. In den kommenden Wochen würden weitere Tests durchgeführt. Vorläufige Ermittlungsberichte dauten darauf hin, dass die eigens für die spritsparende Max-Neuauflage von Boeings 737-Serie entwickelte MCAS eine entscheidende Rolle bei den Abstürzen in Indonesien und Äthiopien gespielt hat. Eigentlich soll die Automatik dafür sorgen, in bestimmten Flugsituationen - wie einem zu steilen Aufstieg - automatisch den Flugwinkel zu korrigieren. Doch bisher scheint es, als ob das System bei den Unglücken durch falsche Sensordaten aktiviert wurde und bewirkte, dass der Bordcomputer die Maschinen automatisch Richtung Boden lenkte. (Foto: Ted S. Warren/AP/dpa) 4/12/19 4:04 AM 4/12/19 4:02 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Sieht so aus, als ob der Winter noch einmal einen Versuch startet - zumindest im Norden der Republik. Ein recht kalter Wind weht Schneeregen von Osten heran, die dicke Wolkendecke sorgt für trübes Licht. Sei's drum, das halten wir aus. Zumal es Zeit wird, dass wieder einmal ein bisschen Wasser auf den Boden fällt. Also - holen Sie sich eine Tasse Kaffee oder Tee und schauen Sie durch die Nachrichten aus aller Welt.