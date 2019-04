+++ Der Morgen live +++ Wo Sie "Game of Thrones" jetzt legal anschauen können

4/15/19 4:12 AM Für Serien-Fans beginnt jetzt wieder eine Zeit voller Spannung: Die Kultserie "Game of Thrones" ist angelaufen. Leider ist es die letzte Staffel, und die Saga endet unwiderruflich. Dafür dürfte die Spannung diesmal umso größer sein. Für deutsche Fans ist zurzeit - neben der Frage, wer die ganzen Machtkämpfe am Ende überleben wird - nur eins wichtig: Wo kann ich die einzelnen Folgen legal und am besten ohne Zeitverzug anschauen? Denn der Streamingdienst des ausstrahlenden Senders ist hier zu Lande nicht so ohne weiteres verfügbar. So bleibt - will man sich nicht auf Tricksereien wie VPN-Verbindungen einlassen - nur der Umweg über Drittanbieter, die "Game of Thrones" in ihre Videoflatrates gepackt oder die Serie episoden- oder staffelweise im Angebot haben. Meine Kollegen haben einige gute Tipps dazu für sie bereit. (Hier finden Sie den Link ). Soviel vorab: Wenn Sie Sky abonniert haben, sind Sie gut versorgt. . . 4/15/19 4:03 AM 4/15/19 4:03 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Die Osterwoche startet mit Bilderbuch-Wetter und wieder milderen Temperaturen. Das Pech ist wahrscheinlich nur, dass wohl kaum noch freinehmen kann, wer jetzt noch nicht im Urlaub ist. Aber vielleicht können Sie ja wenigstens die Mittagspause im Freien verbringen... Aber kommen wir erst mal zu den Nachrichten am frühen Morgen. Show more Tickaroo Liveblog Software