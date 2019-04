+++ Der Morgen live +++ Seit Assange-Festnahme wurde Ecuador Ziel von 40 Millionen Cyberattacken

4/16/19 4:01 AM Ecuador ist nach der Festnahme von Wikileaks-Gründer Julian Assange nach Regierungsangaben Ziel von mehr als 40 Millionen Cyberattacken geworden. Die Angriffe auf Internetseiten öffentlicher Institutionen seien unter anderem aus Deutschland, den USA, Brasilien, den Niederlanden, Rumänien und aus Ecuador selbst gekommen, sagte der Vizeminister für Informationstechnologie und Kommunikation, Patricio Real. Betroffen waren den Angaben zufolge vor allem die Internetseiten von Außenministerium, Präsidentenamt, Zentralbank sowie einigen Ministerien und Universitäten . Informationen wurden demnach bei den Cyberangriffen nicht entwendet. Assange war am vergangenen Donnerstag nach sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden. Die Regierung in Quito hatte zuvor das politische Asyl für den 47-jährigen Australier aufgehoben, der wegen der Veröffentlichung geheimer US-Dokumente vielen in den USA als Staatsfeind gilt. 4/16/19 3:59 AM Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser! Schön, dass Sie da sind an diesem Dienstagmorgen. Sie haben die Bilder gestern Abend vielleicht auch mit Entsetzen gesehen: Eins der historischen Wahrzeichen der französischen Hauptstadt Paris, die Notre Dame, stand in Flammen. Welche Schäden hat der Brand hinterlassen? Dazu gleich mehr. Für Anregungen erreichen Sie mich natürlich immer gerne unter: rachelle.pouplier@spiegel.de Sie sind bereit für die Live-News? Dann geht's jetzt los. Show more Tickaroo Liveblog Software