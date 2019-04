+++ Der Morgen live +++ US-Präsident sagt seine Wahlgegner 2020 voraus

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Elisa von Hof beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Donald Trump hat wieder getwittert . Dieses Mal hat er keine Ratschläge dazu gegeben, wie man ein Feuer löschen sollte. Sondern hat getippt, wer gegen ihn im Wahlkampf um das Präsidentenamt 2020 antreten wird. Seine Voraussage: der " verrückte Bernie Sanders " oder der " müde Joe Biden ". Dabei hat der ehemalige Vizepräsident Biden noch nicht mal bekannt gegeben, dass er um das Amt kandidieren wird ( Sanders natürlich schon, wie Sie wissen). In letzter Zeit war Biden auch eher damit beschäftigt, sich dafür zu entschuldigen, sich Frauen gegenüber unangemessen zu verhalten. Wenn sich Sanders oder Biden als Finalisten der Demokraten gegen ihn zur Wahl stellen, dann übrigens nicht nur gegen Trump, sondern " gegen die beste Wirtschaft in der Geschichte unseres Landes". (Und gegen "viele andere großartige Dinge"). Aiaiai, damit ist der Wahlkampf nun wohl wirklich eröffnet, oder? 4/17/19 4:05 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . In den kommenden drei Stunden werde ich Sie mit Nachrichten aus aller Welt in Ihren Tag begleiten. Show more Tickaroo Liveblog Software