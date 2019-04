+++ Der Morgen live +++ Jeder dritte Bäcker und Fleischer hat aufgegeben

Viele Bäcker und Fleischer geben auf: Innerhalb von zehn Jahren sind unter dem Strich je etwa 30 Prozent der Betriebe in Deutschland verschwunden . Das geht aus Daten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks hervor. "Seit einigen Jahren schließen im Bäcker- und Fleischerhandwerk jedes Jahr mehr Betriebe, als neue eröffnet werden", sagte Herbert Dohrmann, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Fachverbände des Lebensmittelhandwerks. Waren im Jahr 2008 bundesweit rund 15.337 Bäckereien in der Handwerksrolle eingetragen, waren es Ende 2018 noch 10.926. Die Zahl der Fleischereibetriebe verringerte sich im selben Zeitraum von 18.320 auf 12.897. Nicht nur Bürokratie und Konkurrenz von Discountern und Supermärkten belasten die beiden großen Zweige des Lebensmittelhandwerks. Vor allem der Fachkräftemangel und das gesunkene Interesse von Schulabgängern an einer Lehre bereiten den Betrieben Sorge. 4/23/19 4:12 AM Geislingen, Posthausen, Biebergemünd, Rechberghausen, Quedlinburg: Das schöne Osterwetter hat viele Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. Doch das Hobby ist nicht ohne: Zahlreiche Biker verunglückten in den vergangenen Tagen, mindestens elf starben. Bundesweit ist inzwischen mehr als jeder fünfte Verkehrstote ein Motorradfahrer, obwohl deren Anteil an den Verkehrsteilnehmern insgesamt viel geringer ist. 4/23/19 4:05 AM Im Jahr 2018 meldeten Impfstoffhersteller in Deutschland Lieferengpässe bei 45 verschiedenen Impfstoffen . Das geht aus Daten des Paul-Ehrlich-Instituts hervor. 2017 waren es 57 Meldungen und von Oktober 2015 bis Ende 2016 insgesamt 70 Meldungen. Die Ursachen seien vielfältig, sagte eine Sprecherin. Unter anderem sei eine erhöhte Nachfrage ein Grund. "Viele Entwicklungs- und Schwellenländer investieren inzwischen in eine bessere Gesundheitsversorgung ihrer Bevölkerung . Deshalb ist weltweit die Nachfrage nach Impfstoffen gestiegen", sagte PR-Managerin Anke Helten von GlaxoSmithKline, einem der weltweit größten Impfstoffhersteller. Der Ausbau der Produktionskapazitäten sei hingegen ein langwieriger Prozess. 4/23/19 4:01 AM Außenminister Heiko Maas und Schauspielerin Angelina Jolie haben in einem gemeinsamen Beitrag gegen sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten aufgerufen. Zufällig ist der Zeitpunkt nicht: Heute leitet Maas im Uno-Sicherheitsrat in New York eine Debatte zu diesem Thema. Es habe in den vergangenen Jahrzehnten zwar Bemühungen gegeben, Kriegsverbrecher zur Verantwortung zu ziehen, schreiben Maas und Jolie in ihrem Brief, der in der "Washington Post" veröffentlicht wurde. Man könne jedoch auch beobachten, dass internationale Gesetze von steigender Intoleranz behindert würden. 4/23/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leser. Hatten Sie gute Ostertage? Wenn Sie heute früh schlecht aus dem Bett gekommen sind: Mir ging es vorhin auch so. Doch die Vögel zwitschern, der Tag wartet, die Nachrichten auch, legen wir also los. Show more Tickaroo Liveblog Software