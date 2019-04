+++ Der Morgen live +++ Masern-Epidemie breitet sich in den USA aus

In den USA sind in diesem Jahr bereits 695 Masernfälle registriert worden - die höchste Zahl sei der offiziellen Ausrottung der Krankheit im Jahr 2000. Die US-Gesundheitsbehörde CDC teilte mit, die hohe Zahl gehe vor allem auf drei große Ausbrüche zurück: zwei in New York und einen im Bundesstaat Washington. Dass die hochansteckende Erkrankung sich in jüngster Zeit wieder verbreitet, liegt an der impffeindlichen Bewegung , die in den USA besonders stark ist. Angesichts der zahlreichen Masernfälle rief der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio vor zwei Wochen für Teile des Bezirks Brooklyn den Gesundheitsnotstand aus und führte eine Impflicht ein. Masern können zu schwerem Durchfall, Lungenentzündung und Sehschäden führen und sogar tödlich sein. Eigentlich galten sie in den USA seit dem Jahr 2000 als ausgerottet. (Foto: Rouelle Amali/DPA) 4/25/19 4:58 AM 4/25/19 4:40 AM Putin, Kim Jong Un, Trump - eigentlich konfrontiere ich Sie morgens ungern gleich mit diesen Männern. Zumindest ich wünsche mir manchmal, die ersten Minuten des neuen Tags nicht gleich mit ihnen zu verbringen. Hier eine gute Nachricht: McDonald`s wird teilvegan . Ende dieses Monats startet der Verkauf des "Big Vegan"-Burgers ohne tierische Zutaten, wie das Unternehmen mitteilte. (Symbolfoto: ROBYN BECK/AFP) 4/25/19 4:32 AM Und schon wieder wenden wir uns Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu: Der ist jetzt gerade beim ersten Gipfel der beiden auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. In Wladiwostok soll es um das umstrittene nordkoreanische Atomwaffenprogramm und die bilaterale Zusammenarbeit gehen. Hoffentlich läuft das besser als letztes Mal mit Trump, Sie erinnern sich? Der Gipfel ist geplatzt. (Foto: Yuri Kadobnov/AFP) 4/25/19 4:24 AM In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist heute ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Beamte am Flughafen teilten mit, dass die Maschine mit 30 abgeschobenen Afghanen an Bord um 7.10 Uhr Ortszeit gelandet sei. Es war die 23. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Bei den bisherigen Abschiebungen hatten Bund und Länder 533 Männer nach Afghanistan zurückgebracht. Nach einer Sammelabschiebung im Juli vergangenen Jahres hatte einer der 69 Männer kurz nach seiner Ankunft in Kabul Suizid begangen - und damit die Debatte über die umstrittenen Abschiebungen weiter befeuert. Kritiker weisen darauf hin, dass die Sicherheitslage in Afghanistan weiter angespannt ist. Der Krieg gegen die radikalislamischen Taliban und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) fordert täglich zivile Opfer. 4/25/19 4:21 AM Nordkorea hat die derzeit in Südkorea laufenden Übungen der Streitkräfte des Nachbarlandes mit dem US-Militär verurteilt und eine Reaktion darauf angekündigt. Die Luftmanöver würden die Beziehungen zwischen den koreanischen Staaten gefährden und mit "entsprechenden Gegenmaßnahmen von unserer Armee " beantwortet werden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA heute. Die Manöver würden gegen die Panmunjom-Erklärung verstoßen , die Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vor einem Jahr unterzeichnet hatten. In der symbolischen Erklärung hatten sich beide Staaten für Frieden und nukleare Abrüstung ausgesprochen. Anfang März teilten die USA und Südkorea mit, dass die von Nordkorea besonders scharf kritisierten gemeinsamen Militärübungen eingestellt würden . (Symbolfoto: DPA) 4/25/19 3:58 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . In den kommenden Stunden begleite ich Sie gern in Ihren Donnerstag. Show more Tickaroo Liveblog Software