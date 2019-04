+++ Der Morgen live +++ "ME!" - Taylor Swift präsentiert ihren neuen Song

4/26/19 4:05 AM Die erste Meldung kommt aus der Welt der Unterhaltung (und ein wenig auch aus der Welt des perfekten Marketings): Popstar Taylor Swift hat einen neuen Song herausgebracht. Bemerkenswerte als das Liedchen ist jedoch die geschickte Vorbereitung. Wochenlang hatte sie die Fans mit Andeutungen wuschig gemacht. Um jetzt - um sechs Uhr mitteleuropäischer Zeit - den Vorhang zu lüften. Der Song selbst heißt - ein wenig selbstbezogen - ME!. Er sei ein Lied darüber, dass man seine persönlichen Eigenarten akzeptieren und feiern solle, erklärte Swift in einem Interview mit dem US-Sender ABC, das in der Country-Metropole Nashville aufgenommen wurde. Dort hatte die Sängerin Stunden zuvor Hunderte Fans überrascht. Swift posierte vor einem Wandgemälde mit großen Schmetterlingsflügeln, Herzen und Sternen, das sie bei der Straßenkünstlerin Kelsey Montague in Auftrag gegeben hatte. Und hier kommt er: 4/26/19 3:59 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Hoffentlich hatten Sie hatten ein paar erholsame Ostertage. Man konnte ja fast das Gefühl bekommen, der Sommer sei schon angebrochen. Doch das soll sich ja in den nächsten Tagen wieder ändern. Genießen Sie also den letzten Sonnentag der der Osterfrerien - derweil verschaffe ich Ihnen schon mal einen Überblick über das Geschehen in aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software