+++ Der Morgen live +++ Nach angeblichen Baghdadi-Video: USA bekräftigen Kampf gegen den IS

Die USA haben nach der Verbreitung des vermutlich ersten Videos mit IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi seit fünf Jahren betont, die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" dauerhaft besiegen zu wollen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, jeder Anführer der Miliz werde zur Verantwortung gezogen. Und auch wenn al-Baghdadi noch am Leben sei: Der IS habe mit seiner territorialen Niederlage im Irak und in Syrien einen "vernichtenden strategischen und psychologischen Schlag" erlitten, sagte der Sprecher. Sein sogenanntes Kalifat sei zusammengebrochen . Derzeit prüfen die USA noch die Authentizität des al-Baghdadi-Videos , das am Montag vom IS veröffentlicht worden war. Schon seit Langem wird gerätselt, wo sich al-Baghdadi aufhält. Bei den nun erschienenen Aufnahmen muss es sich vermutlich um ein aktuelles Video halten. Denn al-Baghdadi erwähnt darin die Wiederwahl von Israels Premier Benjamin Netanyahu Mitte April oder die jüngsten Anschläge in Sri Lanka. Die USA haben ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar auf den IS-Anführer ausgesetzt, der 2014 das "Kalifat" des Islamischen Staates ausgerufen hatte. (Foto: DPA) 4/30/19 4:37 AM Versuchen Sie auch immer, den Wochenstart möglichst ohne "Game of Thrones"-Spoiler aus den sozialen Netzwerken zu überstehen? Dann wissen Sie: Es ist gar nicht so einfach. Aber hier müssen Sie nichts befürchten! (Ich habe die neue Folge nämlich selber noch nicht geguckt). 4/30/19 4:01 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Gern begleite ich Sie in den kommenden Stunden mit Nachrichten in den Tag.