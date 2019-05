+++ Der Morgen live +++ Waffen für Lehrer - Florida beschließt Gesetz

Im US-Bundesstaat Florida werden Lehrer im Klassenzimmer künftig Schusswaffen bei sich tragen dürfen: Der umstrittene Gesetzestext passierte gestern das Repräsentantenhaus des Südstaates, jetzt muss er noch vom republikanischen Gouverneur DeSantis unterzeichnet werden. Das gilt als Formalie. Lehrer müssen dann insgesamt 144 Stunden Training absolvieren , wenn sie in der Schule eine Waffe mit sich führen wollen. Mit der Maßnahme sollen Schulmassaker wie jenes in Parkland im Februar 2018 verhindert werden, bei dem ein früherer Schüler 17 Menschen erschossen hatte. Die Befürworter der Waffenerlaubnis argumentieren, bewaffnete Lehrer könnten einen Angreifer schneller stoppen als die Polizei - so wie US-Präsident Donald Trump . KritikerInnen argumentieren jedoch, mehr Waffen würden nicht zu mehr Sicherheit führen. Sie befürchten Unfälle mit Schusswaffen an Schulen. (Foto: Matthias Balk/DPA) 5/2/19 4:39 AM Ein völlig betrunkener Rollstuhlfahrer ist in Plauen in Sachsen aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei heute mitteilte, hatte zunächst der Akku seines Elektro-Rollstuhls am Maifeiertag schlapp gemacht, ein Zeuge wählte den Notruf. Als die Polizei vorfuhr, bemerkten die Beamten ziemlich schnell, dass der 64-Jährige noch ein ganz anderes Problem hatte: Der Rollstuhlfahrer war stark betrunken. Ein Test ergab 2,5 Promille. Ein Rettungswagen brachte den hilflosen Mann sicher nach Hause. Die Polizei ermittle nun wegen Trunkenheit im Verkehr , hieß es weiter. 5/2/19 4:35 AM Darf ich Ihnen so früh am Morgen so etwas zeigen? Wer hier unter der Dusche posiert, ist der US-Schauspieler Channing Tatum (39), allerdings nicht ganz freiwillig. Der Schauspieler postete das freizügige Foto gestern auf seinem Instagramaccount , mit dem Hinweis, dass Jessica Cornish (Popmusikerin Jessie J ) das Bild ausgesucht habe. Denn er habe ein Jenga-Spiel gegen sie verloren - und als Verlierer musste er ein Foto ihrer Wahl auf Instagram posten. 5/2/19 4:29 AM Heute jährt sich der Todestag von Leonardo da Vinci zum 500. mal. Wussten Sie, liebe Leserinnen und Leser, dass er die letzten drei Jahre seines Lebens in Frankreich verbrachte, auf Einladung von König Franz I., und dort am 2. Mai 1519 auch starb ? Die "Mona Lisa" führte er übrigens bei einer Alpenüberquerung mit sich und König Franz I. soll ihm die "Mona Lisa" abgekauft haben - laut der Überlieferung für 4.000 Goldmünzen. (Foto: Clemens Bilan/EPA-EFE/REX) 5/2/19 4:22 AM Hallo, 2019. 5/2/19 4:13 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . In den kommenden Stunden werde ich Sie mit Nachrichten aus aller Welt in Ihren Tag begleiten. Show more Tickaroo Liveblog Software