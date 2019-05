+++ Der Morgen live +++ Geplatzter Treibstofftank führte zur Feuerkatastrophe

5/6/19 4:15 AM 5/6/19 4:13 AM Die erste Nachricht führt uns nach Moskau . Hier sind die Menschen geschockt von der schwersten Flugzeugkatastrophe seit vielen Jahren. Die Zahl der Toten musste nach den ersten Meldungen gestern Abend zügig nach oben korrigiert werden. Derweil hat die Suche nach den Ursachen des Unglücks begonnen. Erste Erkenntnisse betreffen das Feuer, das nach der Notlandung ausbrach. Der Aufprall führte nach ersten Erkenntnissen der Ermittler zum Platzen des voll befüllten Treibstofftanks . Danach breitete sich blitzschnell das Feuer aus. Der hintere Teil der Maschine stand komplett in Flammen. Zuvor hatte der Pilot der Superjet-100 von technischen Problemen berichtet und deshalb auch die Rückkehr zum Flughafen beschlossen, wie Medien berichteten. Zeitweise soll auch der Funkkontakt abgebrochen sein. Es gab auch Berichte, nach denen die Maschine von einem Blitz getroffen worden sei. (Foto: Moscow News Agency via AP) 5/6/19 4:03 AM 5/6/19 4:01 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser, ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Beim ersten Blick aus dem Fenster mag man heute an den Frühling denken - zumindest in der Hauptstadt deutet ein strahlend blauer Himmel darauf hin. Doch eine warme Jacke sollten Sie heute unbedingt mitnehmen, den die Luft fühlt sich fast winterlich kalt an. Mein Vorschlag: erst einmal eine Tasse Tee oder Kaffee - und ein Blick in den "Morgen" werfen. . . Show more Tickaroo Liveblog Software