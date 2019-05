+++ Der Morgen live +++ Versicherungen warnen vor E-Scootern

5/7/19 4:05 AM Wie soll die Mobilität der Zukunft aussehen - und welchen Platz nehmen elektronische Tretroller dabei ein? Erst gestern wurde bekannt, dass Volkswagen offenbar einen Einstieg ins E-Scooter-Sharing plant. Die Bundesregierung hat bereits eine Verordnung mit Regeln für den Einsatz der Roller beschlossen. Doch nicht alle sind von der Idee angetan, dass die langsameren Roller demnächst über die Gehwege sausen . Einem Bericht des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" zufolge lehnen die deutschen Versicherer die Zulassung von E-Tretrollern mit einer Höchstgeschwindigkeit von zwölf Stundenkilometern auf Gehwegen ab. Ein Aufprall mit diesem Tempo auf einen stehenden Fußgänger bedeute je nach Gewicht und konkreter Konstellation "eine Kraft von rund 150 kg, also sechs handelsüblichen Zementsäcken", heißt es demnach in einer Stellungnahme des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft für eine Anhörung im Verkehrsausschuss des Bundestags am Mittwoch. " Besonders ältere Personen sind schon allein durch einen Sturz potenziell von langwierigen Verletzungsfolgen betroffen. Insofern ist Zulassung der Nutzung auf Fußverkehrsflächen abzulehnen ." Die Versicherer sind nicht die einzigen Skeptiker: Wie eine SPIEGEL-ONLINE-Umfrage ergab, ist auch eine Mehrheit der Deutschen gegen E-Roller auf Gehwegen . Und eine US-Studie zeigte : Fast die Hälfte aller Unfälle mit Elektro-Scootern endet mit schweren Verletzungen am Kopf . 5/7/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Newsblog. In den kommenden drei Stunden finden Sie hier die wichtigsten Nachrichten und besten Geschichten für den Start in den Tag . Los geht es direkt mit einem viel diskutierten Thema... Show more Tickaroo Liveblog Software